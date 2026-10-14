У Харківській області внаслідок ДТП загинула жінка, немовля та чоловік шпиталізовані

На автодорозі Нова Водолага – У Харківській області водійка автомобіля Ford Focus, рухаючись від Нової Водолаги в напрямку села Рокитне, не впоралася з керуванням, виїхала на праве узбіччя та врізалася в дерево.

"Внаслідок ДТП 34-річний пасажир автомобіля отримав тілесні ушкодження. Чоловіка у непритомному стані доставили до лікарні. Також постраждала семимісячна дівчинка. Її госпіталізували до реанімаційного відділення. Водійка автомобіля померла в кареті швидкої медичної допомоги дорогою до лікарні", – повідомляє відділ комунікацій ГУ Нацполіції в Харківській області.

Відомості щодо ДТП внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.