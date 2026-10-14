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Петиція до Кабміну про зменшення граничного віку мобілізації до 55 років набрала 25 тис. голосів

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Петиція до Кабміну про зменшення граничного віку мобілізації до 55 років набрала 25 тис. голосів
Фото: Міністерство оборони України

Петиція на сайті Кабінету міністрів України із закликом ініціювати зменшення граничного віку мобілізації до 55 років набрала необхідну для розгляду кількість голосів.

Згідно з платформою на сайті уряду, петицію було подано 27 липня і станом на 14 жовтня вона набрала необхідні для розгляду 25 тис. голосів.

"Практичний досвід виконання бойових та спеціальних завдань свідчить про необхідність перегляду норми у бік зменшення граничного віку до 55 років", – йдеться у петиції.

На думку авторки петиції, чоловіки віком 55-60 років у більшості випадків мають стійкі вікові зміни здоров'я та хронічні захворювання, що суттєво знижує їхню фізичну витривалість у надскладних польових та бойових умовах.

Також вона вважає, що комплектування підрозділів особовим складом з урахуванням фізичних спроможностей сприятиме підвищенню загальної боєздатності та мобільності військових частин.

Крім того, за її словами, громадяни цієї вікової категорії є висококваліфікованими фахівцями, чия робота в цивільному секторі та на підприємствах критичної інфраструктури надає суттєву підтримку економіці країни.

У зв'язку з цим, авторка петиції пропонує: розробити та внести на розгляд Верховної Ради України проєкт закону про внесення змін до закону "Про військовий обов'язок і військову службу" та закону "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", у якому передбачити зменшення граничного віку перебування на військовій службі під час дії воєнного стану з 60 до 55 років для осіб рядового, сержантського, старшинського та офіцерського складу, а також встановити норму щодо права на звільнення з військової служби за власним бажанням для військовослужбовців, які під час дії воєнного стану досягли 55-річного віку.

В Україні діє загальна мобілізація, яка охоплює військовозобов'язаних чоловіків віком 25-60 років.

Як повідомлялося, раніше на сайті Кабміну не набирали необхідних для розгляду голосів петиції із закликом: дозволити демобілізацію військових старше 55 років, які служать понад три роки; знизити верхню межу призовного віку з 60 до 58 років; демобілізувати чоловіків старше 55 років, які набули права на цивільну пенсію за роботу в шкідливих умовах.

Автори

Кореспондент · Урядова тематика, освіта, культура, соціальна і ветеранська політика
Редактор · Політичні новини
#мобілізація #петиція
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