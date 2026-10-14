Петиція до Кабміну про зменшення граничного віку мобілізації до 55 років набрала 25 тис. голосів

Петиція на сайті Кабінету міністрів України із закликом ініціювати зменшення граничного віку мобілізації до 55 років набрала необхідну для розгляду кількість голосів.

Згідно з платформою на сайті уряду, петицію було подано 27 липня і станом на 14 жовтня вона набрала необхідні для розгляду 25 тис. голосів.

"Практичний досвід виконання бойових та спеціальних завдань свідчить про необхідність перегляду норми у бік зменшення граничного віку до 55 років", – йдеться у петиції.

На думку авторки петиції, чоловіки віком 55-60 років у більшості випадків мають стійкі вікові зміни здоров'я та хронічні захворювання, що суттєво знижує їхню фізичну витривалість у надскладних польових та бойових умовах.

Також вона вважає, що комплектування підрозділів особовим складом з урахуванням фізичних спроможностей сприятиме підвищенню загальної боєздатності та мобільності військових частин.

Крім того, за її словами, громадяни цієї вікової категорії є висококваліфікованими фахівцями, чия робота в цивільному секторі та на підприємствах критичної інфраструктури надає суттєву підтримку економіці країни.

У зв'язку з цим, авторка петиції пропонує: розробити та внести на розгляд Верховної Ради України проєкт закону про внесення змін до закону "Про військовий обов'язок і військову службу" та закону "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", у якому передбачити зменшення граничного віку перебування на військовій службі під час дії воєнного стану з 60 до 55 років для осіб рядового, сержантського, старшинського та офіцерського складу, а також встановити норму щодо права на звільнення з військової служби за власним бажанням для військовослужбовців, які під час дії воєнного стану досягли 55-річного віку.

В Україні діє загальна мобілізація, яка охоплює військовозобов'язаних чоловіків віком 25-60 років.

Як повідомлялося, раніше на сайті Кабміну не набирали необхідних для розгляду голосів петиції із закликом: дозволити демобілізацію військових старше 55 років, які служать понад три роки; знизити верхню межу призовного віку з 60 до 58 років; демобілізувати чоловіків старше 55 років, які набули права на цивільну пенсію за роботу в шкідливих умовах.