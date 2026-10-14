У Харківській області невідомий розстріляв 5 військовослужбовців 72 ОМБр

(оновлена, додана інформація від ВСП після 8 абзацу)

Правоохоронці розшукують невідомого, який у вівторок, 13 жовтня, відкрив вогонь з автоматичної зброї та вбив п'ятьох військовослужбовців, повідомила керівниця відділу комунікацій ГУ Нацполіції в Харківській області Людмила Прокопенко.

"Відомості за цим фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 115 КК України. Наразі тривають заходи зі встановлення особи, причетної до кримінального правопорушення", – сказала Прокопенко журналістам.

Вона також зазначила, що це сталося у Харківському районі області.

Пізніше у пресслужбі 72 окремої механізованої бригади імені Чорних Запорожців повідомили, що 13 жовтня на території Харківської області сталася трагічна подія, внаслідок якої загинули військовослужбовці бригади.

"За попередньою інформацією, до події можуть бути причетні особи, які, ймовірно, є громадянами російської федерації. Наразі тривають заходи зі встановлення всіх обставин події та розшуку осіб, які можуть бути до неї причетними", – йдеться у повідомленні.

У бригаді додали, що з огляду на безпекові обмеження додаткові подробиці наразі не розголошуються.

"Висловлюємо щирі співчуття родинам і близьким загиблих військовослужбовців.

Просимо представників медіа та громадськість утриматися від поширення неперевіреної інформації", – йдеться у повідомленні.

Військова служба правопорядку (ВСП) у Збройних силах України повідомляє, що "чоловік у цивільному одязі, озброєний автоматичною зброєю, підійшов до локації, де перебував особовий склад, і почав стріляти на першому поверсі будинку, після цього він залишив будівлю та зник у невідомому напрямку".

"За встановленою інформацією від командування військової частини, загиблі військовослужбовці характеризувалися позитивно, порушень військової дисципліни не мали, до адміністративної та дисциплінарної відповідальності не притягувалися. За наявними даними, вони підтримували дружні стосунки з товаришами по службі", – повідомляється на сторінці ВСП у Facebook.

До розшуку нападника залучені військові правоохоронці Харківського зонального відділу ВСП, зокрема відділення швидкого реагування та раптової дії "Скорпіон" і відділення розшуку. Вони діють спільно з військовослужбовцями підрозділу розвідки, слідчими Національної поліції та представниками Служби безпеки України.

"Правоохоронцями перевіряються різні версії події, зокрема й можлива причетність нападника до диверсійно-розвідувальної групи збройних сил РФ. На даний час ця версія остаточного підтвердження не має. Обставини та деталі нападу встановлюються", – йдеться в повідомленні.