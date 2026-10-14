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Завершені аварійно-рятувальні роботи на місці влучання ракети у житлову 4-поверхівку в Харкові

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Завершені аварійно-рятувальні роботи на місці влучання ракети у житлову 4-поверхівку в Харкові
Фото: ДСНС Харківщини

Завершені аварійно-рятувальні роботи на місці влучання російської ракети по житловій 4-поверхівці у Холодногірському районі Харкова, вони тривали понад півтори доби.

"Рятувальники розчищали завали та проводили демонтаж зруйнованих і пошкоджених конструкцій будинку", – повідомляє пресслужба ГУ ДСНС у Харківській області.

До проведення робіт залучалися особовий склад і техніка ДСНС у Харківській області, мобільного рятувального центру швидкого реагування "Донецьк-Луганськ" ДСНС України, частини швидкого реагування "ДЕЛЬТА" САЗ ОРС ЦЗ ДСНС України, а також комунальних служб міста.

Як повідомлялося, ввечері 12 жовтня одна з російських ракет поцілила в житлову 4-поверхівку в Харкові і спричинила значні пошкодження будівлі. 4 людини загинули, ще 10 постраждали.

Автор

Редактор · Політичні новини
#харків #завали #розбір
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