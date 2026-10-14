Сибіга привітав рішення Виконавчої ради ЮНЕСКО щодо моніторингу ситуації в АР Крим

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга привітав ухвалення Виконавчою радою ЮНЕСКО рішення "Подальший розгляд ситуації в Автономній Республіці Крим (Україна)", яке підтверджує суверенітет України над півостровом і передбачає моніторинг міжнародною спільнотою наслідків російської окупації.

"Я вітаю рішення щодо "Подальший розгляд ситуації в Автономній Республіці Крим (Україна)", ухвалене сьогодні Виконавчою радою ЮНЕСКО на її 225-й сесії", – написав Сибіга в соцмережі X у середу.

За його словами, документ підтверджує відповідальність міжнародної спільноти за моніторинг впливу російської окупації на культуру, освіту, науку та захист журналістів.

Сибіга наголосив, що регулярні звіти генерального директора ЮНЕСКО залишаються важливим міжнародним інструментом для документування російських злочинів у Криму: "Регулярні звіти @UNESCO_DG залишаються важливим міжнародним інструментом для документування російських злочинів у кримській частині України та утримання наслідків тимчасової окупації Росією на перших позиціях міжнародного порядку денного".

Міністр також висловив подяку 24 державам-членам Виконавчої ради ЮНЕСКО, які підтримали рішення та виступили на боці України.