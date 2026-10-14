До 6 зросла кількість загиблих у Луцьку – обладміністрація

Кількість загиблих внаслідок ударів російських окупантів по Луцьку зросла до шести, всі на місці влучання у приміщення магазину, постраждалих, як і раніше, 12, повідомив очільник Волинської обласної військової адміністрації (ОВА) Роман Романюк.

"Знайшли тіло ще однієї загиблої. Наразі вже 6 загиблих: п'ять осіб знайшли при розборі завалів у гуртівні, одна особа померла у лікарні. Кількість травмованих – 10. Роботи з ліквідації наслідків тривають", – написав Романюк у Телеграм у середу.

Він додав, що у 9-ти поверховому багатоквартирному житловому будинку, який також було пошкоджено під час обстрілу, ситуація не змінилася: травмовано двох людей, з них одна дитина.

Як повідомлялося, уламки безпілотника влучили в гуртівню "Єврогурт" у Луцьку, також пошкоджено дев'ятиповерховий житловий будинок на проспекті Соборності. Пізніше поліція повідомила про чотирьох загиблих та 12 постраждалих.