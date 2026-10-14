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"Укрзалізниця" встановила 281 мобільне укриття, зокрема 214 – цьогоріч

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Кількість встановлених АТ "Укрзалізниця" мобільних укриттів для працівників на станціях, у депо та у виробничих підрозділах становить 281, зокрема 214 було зведено цього року, а одним із завдань є їх збільшення до 800, повідомив заступник міністра з відновлення, інфраструктури та транспорту України Володимир Шемаєв.

"Один із ключових напрямів – мобільні укриття для працівників на станціях, у депо та у виробничих підрозділах", – наголосив він у дописі в Телеграм-каналі у середу за результатами зустрічі з головою Федерації залізничників України Миколою Снітком, на якій йшлося про підтримку залізничних підприємств в період загострення обстрілів.

Зазначається, що міністерство тримає під контролем питання реалізації "Укрзалізницею" програми встановлення близько 300 мобільних укриттів на першочергових станціях і зупинних пунктах для захисту пасажирів.

Шемаєв уточнив, що у Києві та Київській області мобільні укриття встановлено на зупинних пунктах і платформах "Дарниця", "Почайна", "Бориспіль", "Васильків-1" та "Бровари".

"Ця робота масштабуватиметься в координації з місцевими органами влади", – зазначив заступник міністра.

Серед інших, які обговорювалися на цій зустрічі, була ініціатива щодо підтримки локомотивного парку, в межах якої сторони домовилися й надалі спільно координувати зусилля.

Автор

Кореспондент · Транспорт/Телеком
#укрзалізниця #укриття #мобільні
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