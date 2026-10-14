КМДА: У Києві стабілізувався тиск у водопровідних мережах після знеструмлення насосного обладнання

Тиск у водопровідних мережах Києва стабілізувався та відповідає нормативним показникам, водопостачання споживачів здійснюється у штатному режимі, повідомляє пресслужба Київської міської державної адміністрації (КМДА).

"Тиск у водопровідних мережах столиці стабілізувався та відповідає нормативним показникам. Водопостачання споживачів здійснюється у штатному режимі", – йдеться в повідомленні КМДА в Телеграм-каналі в середу.

Раніше у відомстві повідомляли про зниження тиску у водопровідних мережах Печерського, частково Солом'янського та Шевченківського районів столиці через знеструмлення окремих водопровідних об'єктів, що призвело до аварійного припинення роботи насосного обладнання.

Зокрема, у верхній частині Печерського району тимчасово було відсутнє водопостачання, у нижній частині району спостерігалося зниження тиску. Перебої також фіксували в частині Солом'янського та Шевченківського районів.