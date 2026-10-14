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Події

Загиблих у Луцьку після дронової атаки вже 5 – поліція

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Загиблих у Луцьку після дронової атаки вже 5 – поліція
Фото: Нацполіція

Кількість загиблих внаслідок ударів російських окупантів по Луцьку зросла до п'яти, повідомляється на сторінці поліції Волинської області у Facebook.

"Поліцейські працюють на місцях влучань у Луцьку, відомо про п'ятьох загиблих", – йдеться в повідомленні.

За даними правоохоронців, всі загиблі – на місці удару по приміщенню одного з продуктових магазинів. Про зміну кількості постраждалих не повідомляється.

Внаслідок удару по житловому будинку на проспекті Соборності, як і раніше, травмовано двох людей, у тому числі дитину.

"На місцях подій працюють поліцейські та інші екстрені служби. Правоохоронці допомагають постраждалим, забезпечують охорону публічного порядку та документують наслідки ворожої атаки. Для оперативної допомоги громадянам поліція розгорнула намети, куди звертаються люди", – йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося, уламки безпілотника влучили в гуртівню "Єврогурт" у Луцьку, же двоє людей загинули на місці, ще одна померла в лікарні. Також пошкоджено дев'ятиповерховий житловий будинок на проспекті Соборності, де травмовано двох людей, у тому числі дитину. Пізніше поліція повідомила про чотирьох загиблих та 12 постраждалих.

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Редактор · Політичні новини
Редактор · Політичні новини
#луцьк #жертви #обстріл
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