Дніпро завершив підготовку до опалювального сезону на 95% – мер

Підготовчі роботи до опалювального сезону в Дніпрі виконані приблизно на 95%, протягом року в місті оновили 14 котлів, встановили майже 50 енергоощадних насосів і під'єднали додаткові генератори та інвертори на котельнях, повідомив міський голова Борис Філатов.

"Я міг би розповісти вам, що Дніпро продовжує підготовку до опалювального сезону, утім, вона фактично вже завершена. У цифрах це десь 95%", – написав Філатов у Телеграм-каналі в середу.

За його словами, протягом року в місті оновили 14 котлів та встановили майже пів сотні нових енергоощадних насосів. Крім того, на котельнях у різних районах Дніпра під'єднали кілька десятків додаткових генераторів та інверторів.

Філатов зазначив, що підготовка до опалювального сезону є безперервним процесом, адже одразу після завершення одного сезону подачі тепла починається підготовка до наступного. "Безумовно, більшість процесів інтенсифікувалися після початку повномасштабної війни. Але й до неї теплове господарство модернізувалося системно кожного року", – наголосив міський голова.