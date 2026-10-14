На Київщині внаслідок ранкової атаки пошкоджено 8 приватних будинків, є поранений – ОВА

Одна людина дістала поранення, пошкоджено вісім приватних житлових будинків і чотири господарські споруди внаслідок ранкової атаки на Київську область, повідомив очільник Київської обласної військової адміністрації (ОВА) Тимур Ткаченко.

"У Фастівському районі чоловік отримав рвану рану передпліччя. Вся необхідна медична допомога надана на місці", – написав він у Телеграм-каналі в середу.

Крім того, його словами, у Бучанському районі пошкоджено вікна двох садових будинків. На відкритій місцевості виникла пожежа, яку ліквідували.