Останні новини Пресцентр
Підписка

Рубрики

Спецтеми

Для клієнтів

Про агентство Продукти та послуги Пресцентр Вакансії Контакти
Події

На Київщині внаслідок ранкової атаки пошкоджено 8 приватних будинків, є поранений – ОВА

1 хв читати
Додати як джерело

Одна людина дістала поранення, пошкоджено вісім приватних житлових будинків і чотири господарські споруди внаслідок ранкової атаки на Київську область, повідомив очільник Київської обласної військової адміністрації (ОВА) Тимур Ткаченко.

"У Фастівському районі чоловік отримав рвану рану передпліччя. Вся необхідна медична допомога надана на місці", – написав він у Телеграм-каналі в середу.

Крім того, його словами, у Бучанському районі пошкоджено вікна двох садових будинків. На відкритій місцевості виникла пожежа, яку ліквідували.

Автори

Редактор · Політичні новини
Редактор · Політичні новини
#київська #атака #постраждалий
Читати оперативні новини в офіційному Telegram-каналі Додати «Інтерфакс-Україна» як бажане джерело в Google

ВАЖЛИВЕ

Київ та Київська область переходять на аварійні відключення е/е через масовані атаки РФ – "Укренерго"

Київ та Київська область переходять на аварійні відключення е/е через масовані атаки РФ – "Укренерго"

Через зумовлену російськими обстрілами складну ситуацію в енергосистемі в окремих районах Києва та Київської області застосовані аварійні відключення…

Читати
Групі судових експертів повідомлено про підозру у підробці доказів в інтересах посадовця СБУ – НАБУ

Групі судових експертів повідомлено про підозру у підробці доказів в інтересах посадовця СБУ – НАБУ

Національне антикорупційне бюро України та Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомили про підозру судовим експертам Київського науково-досл…

Читати
Організатори змінили розсадку на прийомі у Бангкоці через небажання європейців сидіти за столом з віцепрем'єром РФ

Організатори змінили розсадку на прийомі у Бангкоці через небажання європейців сидіти за столом з віцепрем'єром РФ

Початковий план розсадки гостей на прийомі у Будинку уряду для понад 400 делегатів зборів Міжнародного валютного фонду (МВФ) та Групи Світового банку…

Читати