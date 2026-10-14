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Зеленський прибув до Великої Британії

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Президент України Володимир Зеленський прибув із робочим візитом до Великої Британії, де заплановані аудієнція в короля Чарльза ІІІ, а також зустріч з прем'єр-міністром країни Енді Бернемом.

"Уже в Британії разом із командою. Сьогодні запланована аудієнція в Його Величності Короля Чарльза ІІІ. Буде також важлива зустріч із Прем'єр-міністром Енді Бернемом. Будемо говорити про широкий спектр безпекових питань. Готуємо рішення, які нас посилять", – написав Зеленський у телеграм-каналі у середу.

Він подякував Великій Британії за підтримку.

 

Автори

Кореспондент · Офіс президента
Редактор · Політичні новини
#візит #зеленський #британя
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