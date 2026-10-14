Відсутність офлайн-застосунку залишається невирішеним питанням для запуску системи "еАкциз" – "JTI Україна"

Запуск державної системи простежуваності алкоголю, тютюнових виробів і рідин для е-сигарет ("еАкциз") потребує вирішення питання з повноцінною робочою версією офлайн-застосунку, заявила менеджерка з регуляторних питань "JTI Україна" Юлія Ющенко.

"Наскільки нам відомо, його (офлайн-застосунку – ІФ-У) повноцінної робочої версії все ще немає. Для України, з огляду на перебої зі зв'язком та електропостачанням, стабільна робота системи в офлайн-режимі є критично важливою", – розповіла вона в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

Ющенко зазначила, що основний функціонал держплатформи, за створення якої відповідає Міністерство цифрової трансформації, готовий приблизно на 99%. "JTI Україна" раніше взяла участь у наскрізному тестуванні системи разом із дистриб'ютором та роздрібною мережею, яке охоплювало фізичне переміщення товару, і виявлені проблеми були успішно усунуті.

Проте у випробуваннях взяли участь лише три суб'єкти з понад 54 тис. економічних операторів, які почали готуватися до впровадження системи з самого початку, тому стверджувати про готовність усього ринку наразі передчасно.

Як повідомлялося, Верховна Рада у вівторок, 13 жовтня, схвалила закон (законопроєкт №15532) про перенесення вдруге строків запровадження "еАкцизу" з 1 листопада 2026 року на 1 липня 2027 року.

Для повноцінного тестування залучені компанії JTI, DLS та мережі "ЛотОК". Тоді як працюватиме вона для всієї тютюнової та алкогольної галузі, а також ритейлу та дистриб'юторів.

Проєкт "еАкциз" впроваджують Мінцифри спільно з Міністерством фінансів та ДПС у співпраці з Комітетом Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики. Заходи з підтримки впровадження "еАкцизу" здійснюються в межах проєкту "Цифровізація для зростання, доброчесності та прозорості" (UK DIGIT), що виконує Фонд Євразія та фінансує UK International Development. Партнер проєкту – Фонд Східна Європа. Офлайн-застосунки та вебсайт "еАкцизу" розроблено в межах програми EGAP, яка реалізується Фондом Східна Європа за підтримки Швейцарії.

Метою впровадження "еАкцизу" є створення системи, що забезпечить рівні умови конкуренції для легального бізнесу та стабільні надходження до держбюджету.