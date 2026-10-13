Чверть киян за перенесення стихійного меморіалу з прапорцями із Майдану у інше місце в центрі Києва – опитування

26% киян вважають, що стихійний меморіал пам'яті на Майдані Незалежності із прапорцями потрібно перенести в інше, спеціально визначене, місце в центрі столиці, йдеться в дослідженні товариства "Оперативна соціологія".

Зокрема, згідно з опитуванням, яке презентовано у вівторок в Києві, на запитання, якою має бути подальша доля стихійного меморіалу із прапорців у пам'ять полеглих Захисників, 31,6% киян відповіли, що він має залишатися у тій формі, у якій склався, бо це народна пам'ять, 30,5% – його потрібно зберегти, але запровадити чіткі правила встановлення нових прапорців, бо меморіал втрачає естетичний вигляд, 1,9% – Майдан Незалежності – це місце для відпочинку, а не для меморіалу, 0,7% – такі меморіали взагалі не потрібні, 26% – на Майдані недостатньо місця для належного вшанування пам'яті всіх полеглих, тому меморіал потрібно перенести в інше, спеціально визначене, місце в центрі столиці, 4,1% – нічого не знаю про цей меморіал, 5,2% було важко відповісти.

"Ми спеціально ці питання порушуємо. На них не буде відповіді – що скоро. Але нам треба розуміти, що Київ – це не просто місто – це столиця. І столичність Києва визначає те, що ми маємо робити певні дії, щоб впорядковувати меморіалізацію. Проте, чому вона не впорядкована ми прекрасно бачимо – електорат просто буде знищувати будь-яку майбутню партію, чи того, хто буде номінуватися на мера міста, якщо він почне лізти в цю історію", – заявив голова Українського інституту національної пам'яті (УІНП) Олександр Алфьоров.

Дослідження проведене на замовлення Українського інституту національної пам'яті товариством "Оперативна соціологія" в період в період 10-18 липня 2026 року. Вибірка складає 2007 респондентів з усієї території України крім окупованих (При опитуванні, що стосувалися Києва, було охоплено 269 респондентів). Для зазначеної вибіркової сукупності респондентів розмір максимально допустимої статистичної похибки з імовірністю 0,95 становить 2,2%.

Як повідомлялося, голова Комітету Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики Микита Потураєв вважає за необхідне трансформувати народний меморіал пам'яті загиблих за Україну біля стіни Свято-Михайлівського монастиря у Києві, а також наполягає на необхідності впорядкування та встановлення просторових меж на народному меморіалі загиблих за Україну на майдані Незалежності.

Колишній голова Українського інституту національної пам'яті (УІНП) Антон Дробович вважає, що ситуацію зі стихійними народними меморіалами можна вирішити шляхом пропозиції громадянам нового кращого місця.

Колишня міністерка у справах ветеранів Наталія Калмикова вважає, що дані стихійні народні меморіали загиблим за Україну мають залишитися там де є, але стати менш тимчасовими.

Голова Українського інституту національної пам'яті (УІНП) Олександр Алфьоров вважає, що стихійний народний меморіал на Майдані Незалежності потребує належного оформлення, зокрема, консервації і меморіалізації.