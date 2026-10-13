УЧХ долучився до ліквідації наслідків російських ударів по Миколаєву

Загін швидкого реагування Українського Червоного Хреста (УЧХ) працював на місцях ліквідації наслідків російських повітряних атак у Миколаєві впродовж понеділка.

"Волонтери протягом дня виїжджали на місця влучань разом з іншими спеціальними службами, де проводили обхід території для виявлення постраждалих, чергували на місці для оперативного надання першої допомоги", – повідомив УЧХ у Фейсбуці у вівторок.

За даними ДСНС Миколаївщини, 12 жовтня внаслідок російської атаки БпЛА загорівся вантажний термінал, пожежу ліквідували вогнеборці. Крім того, вчора надвечір ворожі безпілотники атакували територію станції технічного обслуговування у Миколаївському районі. Внаслідок влучання виникла пожежа на станції та прилеглій відкритій території, на якій зберігались автомобільні шини. Через загрозу повторних атак рятувальники та волонтери відходили на безпечну відстань, а після зникнення загрози повертались до локацій.