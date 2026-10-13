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Зеленський: щодо вчорашнього балістичного удару по Києву не було попередження від партнерів

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Зеленський: щодо вчорашнього балістичного удару по Києву не було попередження від партнерів
Фото: https://t.me/V_Zelenskiy_official/

Україна не отримала від партнерів попередження про російський балістичний удар по Києву, під час якого п'ять ракет влучили в цивільну інфраструктуру, заявив президент України Володимир Зеленський.

"Був і доволі підлий удар балістикою по Києву – п'ять ракет, які влучили по цивільній інфраструктурі. Щодо цього удару, на жаль, не було попередження від партнерів. Розвідувальні дані про запуск російських балістичних ракет допомагають рятувати життя людей, і це одне з найбільш критичних питань. Саме це допомагає запобігати вбивствам, коли попередження про балістику є", – написав Зеленський у телеграм-каналі у вівторок.

Президент наголосив, що Україна не завдавала ударів по російськім НПЗ й загалом енергетиці протягом двох діб із моменту оголошення президентом США Дональдом Трампом енергетичного перемир'я. Водночас росіяни продовжили атакувати українські енергетичні об'єкти та критичну інфраструктуру, і "дали абсолютно чіткі сигнали, що вони не збираються утримуватися від ударів по Україні".

За словами Зеленського, за ці дві доби Росія атакувала 19 регіонів України.

"Наша позиція незмінна: Україна готова до дзеркальних деескалаційних кроків, і потрібен дієвий тиск на Росію, щоб деескалація була. Війни завершуються тоді, коли агресор відчуває, що у нього немає можливості війну затягувати. Тиск світу на Росію сприяє саме цьому – наближенню миру. Але пряма чи опосередкована підтримка Росії, гальмування допомоги Україні та ускладнення захисту життя від балістики – це те, що точно не спрацює на мир. Мир потрібен всім", – наголосив президент.

Джерело: https://t.me/V_Zelenskiy_official/21349?single=

Автори

Кореспондент · Офіс президента
Редактор · Політичні новини
#розвіддані #балістика #зеленський #партнери
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