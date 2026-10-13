Понад 12% українців не підтримують створення Національного пантеону, а майже 80% – підтримують

Понад 12% українців не підтримують ідею створення Українського національного пантеону, а майже 80% – підтримують, йдеться в дослідженні товариства "Оперативна соціологія".

Зокрема, згідно з опитуванням, яке презентовано у вівторок в Києві, у респондентів запитували, чи підтримують вони ідею створення Національного пантеону.

Так, 44,3% відповіли, що повністю підтримують, 35,3% – скорше підтримують, 6,6% – скорше не підтримують, 5,7% – не підтримують , 7,9% – важко відповісти, 0,2% – не захотіли відповідати.

На запитання, представники яких категорій мають бути представлені в Пантеоні, 51,6% відповіли, що діячі науки та культури світового рівня, лауреати Нобелівської премії, пов'язані з Україною; 45,7% – борці за здобуття чи відновлення незалежності України, державні діячі, 43,5% – головнокомандувачі та воєначальники Збройних сил України часів сучасної війни за незалежність (з 2014 року), 30,2% – воєначальники визвольних змагань початку ХХ століття (армії УНР, Української Галицької армії), 27,6% – глави української держави різних історичних епох, 16,3% – президенти незалежної України, 12,5% – інше, 9,2% – важко відповісти, 1,3% не захотіли відповідати.

Дослідження проведене на замовлення Українського інституту національної пам'яті товариством "Оперативна соціологія" в період в період 10-18 липня 2026 року. Вибірка складає 2007 респондентів з усієї території України крім окупованих. Для зазначеної вибіркової сукупності респондентів розмір максимально допустимої статистичної похибки з імовірністю 0,95 становить 2,2%.

Як повідомлялося, 1 липня 2026 року Верховна Рада підтримала створення Українського національного пантеону.

Кабінет міністрів України передбачив розміщення Українського національного пантеону на території Національного заповідника "Києво-Печерська лавра".

У вересні Міністерство культури заявило, що проводить попередні ринкові консультації щодо закупівлі послуг з організації та проведення відкритого всеукраїнського архітектурного конкурсу на кращу проєктну пропозицію щодо об'єкта "Український національний пантеон" у Києві.

План пріоритетних дій уряду передбачає, що організація та проведення архітектурного конкурсу на найкращий архітектурний проект Національного пантеону має відбутися до кінця 2026 року.