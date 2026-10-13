Таємної енергетичної угоди наразі не існує і РФ з Україною у ній не зацікавлені – експерт

Старший фахівець із суверенної стратегії RBC Bluebay Asset Management, фахівець по Україні Тімоті Еш переконаний, що Володимир Путін на даний момент абсолютно не зацікавлений у прийнятті будь-якої енергетичної угоди і найближчим часом прагнутиме ескалації війни в Україні, одночасно працюючи над зривом підтримки України зі сторони її партнерів.

"Його порядок денний буде зосереджений на виборах у Франції в травні 2027 року, і до того часу, а також протягом зими, він буде прагнути ескалації конфлікту. Мета полягатиме в тому, щоб паралізувати українську економіку та збільшити витрати Європи на підтримку України до такого рівня, що в середині 2027 року Європі доведеться прийняти рішення, чи продовжувати підтримувати Україну і яким чином", – написав Еш в своїй колонці на платформі Substack у вівторок.

У той же час він вважає, що Україна може погодиться на енергетичну угоду, але лише якщо на неї погодиться РФ, і те малоймовірно. "З огляду на це, Україна зацікавлена продовжувати наносити удари по об'єктах російського енергетичного сектору – щоб перенести війну на територію Росії. І вона дедалі більше має самостійні можливості для цього", – вказує експерт.

Еш також переконаний у відсутності непублічної енергетичної угоди з РФ "за лаштунками", і що президент України Володимир Зеленський керується іншими інтересами. "Схоже, що ані російська, ані українська сторони не знають про жодну таємну угоду. Виникає спокуса подумати, що Трамп вигадує все це на ходу. Трамп, здається, вважає, що достатньо лише сказати щось, щоб це сталося. З Путіним і Зеленським справа йде інакше. Я думаю, що Путін і Зеленський мають інші інтереси та мотиви", – зазначає він.

Експерт вважає, що Путін "буде обіцяти Трампу золоті гори, але нічого не дасть". "Він прийме будь-які поступки від Трампа, але очікуватиме й вимагатиме ще більше. Чим довше він витримуватиме, вимагаючи більшого, тим слабкішими виглядатимуть Трамп і західний альянс. Ймовірно, він бачить Трампа дедалі більш зневіреним і непослідовним і намагатиметься цим скористатися, водячи Трампа за ніс, а тим самим ще більше віддаляючи Європу від США", – пише Еш.

Експерт також вважає, що угода між Трампом і Путіним до падіння цін на дизельне паливо та світових цін на енергоносії не призведе, оскільки у РФ нема вільних потужностей з виробництва дизельного палива для експорту, зокрема, після нещодавніх українських ударів по цілях в РФ. "Я не очікую, що українські удари безпілотників на великі відстані припиняться, оскільки вони дають результат. Чому Україна мала б їх припиняти?", – зазначив Еш.

Він припустив, що заяви Трампа щодо угоди з російським дизельним паливом мають на меті виставити Україну та Зеленського винуватцями у високих цінах на енергоносії попри те, що факти вказують на війну з Іраном як головний чинник їх зростання. Також Еш переконаний, що Трамп намагається змінити риторику напередодні проміжних виборів до парламенту США.

Путін, за словами експерта, в свою чергу, випробовує статтю 5 договору НАТО про взаємодопомогу за міцність, і питання лише в тому, "наскільки далеко він ризикне піти". "Адже підтримка Європи з боку США є вкрай слабкою – мало хто вірить, що Трамп задіє американські війська для захисту Європи. Питання полягає в тому, чи зможе Путін встояти перед такою нагодою – перевірити та послабити статтю 5 НАТО, поки така можливість існує. Очікуйте на збільшення кількості російських кібератак, ударів безпілотників, атак на критичну інфраструктуру Європи, замахів на західних промисловців, втручання у вибори тощо", – зазначає він.

У той ще час експерт переконаний, що країни Європи не припинять підтримку України, навіть якщо Трамп вимагатиме цього як ціну за мирну угоду з Україною. "Європа дедалі більше усвідомлює, що: а) Росія є екзистенційною загрозою; б) захист Європи з боку США більше не існує; в) європейська безпека залежить від того, щоб Україна якомога довше протистояла Росії, даючи Європі час на розвиток незалежних оборонних можливостей від США; коли справа дійде до крайності, Європа обере Україну замість США", – резюмував Еш.

Джерело: https://timothyash.substack.com/p/ukraine-peace-prospects-q-and-a