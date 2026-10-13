Компанія "Дикі Шершні" заявила про знищення понад 15,5 тис. російських БпЛА перехоплювачами Sting за рік

Понад 15,5 тис. російських безпілотників типу "шахед", "герань" та "гербера", зокрема понад 10 тис. ударних БпЛА, знищили підрозділи Сил оборони України за рік за допомогою перехоплювачів Sting української miltech-компанії "Дикі Шершні".

Як повідомляється в пресрелізі компанії, йдеться про період із жовтня 2025 року до вересня 2026 року. За цей час завдяки застосуванню перехоплювачів українські військові завдали противнику збитків на суму понад $700 млн.

"Зенітний дрон Sting від української miltech-компанії "Дикі Шершні" дванадцятий місяць поспіль очолює рейтинг найефективніших перехоплювачів російських безпілотників типу "шахед", "герань" та "гербера". За підтвердженими даними, лише у вересні перехоплювачі Sting знищили близько 1600 таких цілей, суттєво перевершивши результати інших засобів", – наголошують в компанії.

Одним із чинників високої ефективності Sting у компанії називають дистанційне керування. Пілоти трьох із чотирьох найрезультативніших бойових підрозділів за кількістю знищених "шахедів" використовують ці перехоплювачі віддалено за допомогою системи Hornet VisionCtrl.

За підсумками вересня Sting також очолив рейтинг перехоплювачів російських реактивних "шахедів". "Ефективність ліквідації таких цілей значно зросте з початком масового виробництва нового спеціалізованого високошвидісного перехоплювача Sting S. Наразі він проходить бойові випробування і вже знищує малогабаритні ракети "Герань-5"".

За даними військової розвідки та оцінками українських аналітиків, на які посилається компанія, середня вартість одного російського безпілотника такого типу може становити близько $70 тис. Відповідно, знищення понад 10 тис. ударних "шахедів" і "гераней" оцінюється у понад $700 млн.

Крім того, українські військові використовують Sting для знищення інших ударних і розвідувальних безпілотників противника, однак окремий статистичний облік таких цілей не ведеться.