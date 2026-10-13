Майже по 20% українців вважають дружніми чи ворожими поточні українсько-польські стосунки – дослідження

18,6% українців вважають дружнім поточний стан українсько-польських стосунків, а 19,5% – ворожим, йдеться в дослідженні товариства "Оперативна соціологія".

Зокрема, згідно з опитуванням, яке презентовано у вівторок в Києві, у респондентів просили оцінити поточний стан українсько-польських стосунків.

Так, 2,4% відповіли, що цілком дружні, 16,2% – переважно дружні, 57,6% – у чомусь дружні, у чомусь ворожі, 15,5% – переважно ворожі, 4% – цілком ворожі, 4,1% – важко відповісти.

Крім того, в окремому блоці про історичні постаті, українців попросили охарактеризувати своє ставлення до очільника польської держави Юзефа Пілсудського(1867-1935), і 8,7% заявили, що повністю негативне, 9% – скоріше негативна, 12% – у чомусь негативне, у чомусь позитивне, 7,5% – скорше позитивне, 3,7% – повністю позитивне, 52,3% заявили, що не знають хто це такий, 6,7% було важко відповісти, і 0,1% не захотіли відповідати.

Дослідження проведене на замовлення Українського інституту національної пам'яті товариством "Оперативна соціологія" в період в період 10-18 липня 2026 року. Вибірка складає 2007 респондентів з усієї території України крім окупованих. Для зазначеної вибіркової сукупності респондентів розмір максимально допустимої статистичної похибки з імовірністю 0,95 становить 2,2%.