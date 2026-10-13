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Понад 93% українців беруть постійно або інколи участь у загальнонаціональній "Хвилині мовчання"

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Понад 93,5% українців беруть постійно або інколи участь у щоденній загальнонаціональній акції "Хвилина мовчання", йдеться в дослідженні товариства "Оперативна соціологія".

Зокрема, згідно з опитуванням, яке презентовано у вівторок в Києві, 98,9% респондентів знають про щоденну акцію "Хвилина мовчання".

В той же час, лише 51,3% зазначили, що беруть у акції учать постійно, 42,3% – беруть участь інколи, 5,8% – не беруть участь, 0,6% – важко відповісти.

Дослідження проведене на замовлення Українського інституту національної пам'яті товариством "Оперативна соціологія" в період в період 10-18 липня 2026 року. Вибірка складає 2007 респондентів з усієї території України крім окупованих. Для зазначеної вибіркової сукупності респондентів розмір максимально допустимої статистичної похибки з імовірністю 0,95 становить 2,2%.

Автори

Кореспондент · Урядова тематика, освіта, культура, соціальна і ветеранська політика
Редактор · Політичні новини
#соціологія #опитування #хвилина_мовчання
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