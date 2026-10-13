Сили оборони уразили рембазу "Іскандер-М" та РЛС на території РФ – Генштаб

Підрозділи Сил оборони України завдали ураження низці військових об'єктів російської армії в РФ та на тимчасово окупованих територіях України в понеділок та в ніч на вівторок, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

"У районі Кондринки Курської області РФ уражено ремонтну базу самохідних пускових установок і транспортно-заряджальних машин оперативно-тактичного ракетного комплексу "Іскандер-М". Крім того, у районі н.п Шкрябіне Брянської області РФ уражено радіолокаційну станцію противника", – йдеться в повідомленні Генштабу в Телеграм.

На тимчасово окупованій території Луганської області уражено логістичні об'єкти російських підрозділів, у районі Довжанська склад паливно-мастильних матеріалів, а в районі Рубіжного – склад боєприпасів.

"Також українські воїни били по місцях зосередження живої сили противника. Уражено скупчення російських військових у районах Селидового, Роздольного, Суженки та Мирнограда Донецької області, Набережного Запорізької області, а також Куземівки на Луганщині", – повідомили у Генштабі.

Джерело: https://t.me/GeneralStaffZSU/42578