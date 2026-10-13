Більшість українців вважають, що не треба демонтовувати всі радянські пам'ятники, пов'язані з Другою світовою війною – дослідження

Понад 30% українців вважають, що не треба демонтовувати радянські пам'ятники, пов'язані з Другою світовою війною, і залишити такими як є, а частина виступає за демонтаж лише самої радянської символіки, йдеться в дослідженні товариства "Оперативна соціологія".

Зокрема, згідно з опитуванням, яке презентовано у вівторок в Києві, респондентів запитали, як на їх думку потрібно вчинити з пам'ятниками, пов'язаними з Другою світовою війною, що були встановлені в Україні в радянський час.

На що 30,2% відповіли, що треба залишити все як є, бо це частина історії, 31,4% – забрати з пам'ятників тільки ключові радянські символи, а все інше залишити, 33,1% – потрібно ухвалювати рішення з огляду на історію, вигляд конкретного пам'ятника й те, на честь кого він встановлений, 16% – залишити лише ті, під якими є поховання, 11,8% – демонтувати всі, що не на території музеїв чи кладовищ, як частину радянської пропаганди, 8,6% – інше, 1% – байдуже, 1,5% – важко відповісти, 0,1% – не хочу відповідати.

На запитання, що для респондентів є найважливішим джерелом пам'яті про Другу світову війну, 23,8% відповіли, що усні свідчення, 14,5% – музеї і меморіали, 12,9% – книги, 12,1% – шкільна освіта, 9,3% – матеріали з інтернету і соцмереж, 8% – українські фільми, 3,8% – радянські фільми про війну, 1,3% – інші іноземні фільми про війну, 10,2% – інше, 4,1% – важко відповісти.

Дослідження проведене на замовлення Українського інституту національної пам'яті товариством "Оперативна соціологія" в період в період 10-18 липня 2026 року. Вибірка складає 2007 респондентів з усієї території України крім окупованих. Для зазначеної вибіркової сукупності респондентів розмір максимально допустимої статистичної похибки з імовірністю 0,95 становить 2,2%.