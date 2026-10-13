Унаслідок атаки на навчальний заклад у центрі Рівного постраждали 10 людей, один із них у тяжкому стані – ОВА

Десятеро людей попередньо постраждали внаслідок атаки на навчальний заклад у центрі Рівного, один із них перебуває у тяжкому стані в медичному закладі, повідомив очільник Рівненської обласної військової адміністрації (ОВА) Олександр Коваль.

"Попередньо маємо 10 постраждалих, один тяжкий перебуває зараз в медичному закладі, всім надається медична допомога", – сказав Коваль у відеозверненні, поширеному в Телеграмі у вівторок.

За його словами, на місці події працюють рятувальники, прибувають комунальні служби, Національна поліція та Служба безпеки України.

Коваль також повідомив, що міська влада має провести подвірний обхід, щоб зафіксувати наслідки атаки та оперативно їх ліквідувати.

Джерело: https://t.me/oleksandrkoval_rv/12577