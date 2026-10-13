Останні новини Пресцентр
Підписка

Рубрики

Спецтеми

Для клієнтів

Про агентство Продукти та послуги Пресцентр Вакансії Контакти
Події

Унаслідок атаки на навчальний заклад у центрі Рівного постраждали 10 людей, один із них у тяжкому стані – ОВА

1 хв читати
Додати як джерело

Десятеро людей попередньо постраждали внаслідок атаки на навчальний заклад у центрі Рівного, один із них перебуває у тяжкому стані в медичному закладі, повідомив очільник Рівненської обласної військової адміністрації (ОВА) Олександр Коваль.

"Попередньо маємо 10 постраждалих, один тяжкий перебуває зараз в медичному закладі, всім надається медична допомога", – сказав Коваль у відеозверненні, поширеному в Телеграмі у вівторок.

За його словами, на місці події працюють рятувальники, прибувають комунальні служби, Національна поліція та Служба безпеки України.

Коваль також повідомив, що міська влада має провести подвірний обхід, щоб зафіксувати наслідки атаки та оперативно їх ліквідувати.

Джерело: https://t.me/oleksandrkoval_rv/12577

Автори

Редактор · Політичні новини
Редактор · Політичні новини
#постраждалі #рівне #атака #школа
Читати оперативні новини в офіційному Telegram-каналі Додати «Інтерфакс-Україна» як бажане джерело в Google

ВАЖЛИВЕ

Сили оборони збили та подавили 88 зі 108 ворожих дронів, зафіксовано влучання на 17 локаціях – Повітряні сили

Сили оборони збили та подавили 88 зі 108 ворожих дронів, зафіксовано влучання на 17 локаціях – Повітряні сили

У ніч проти вівторка сили протиповітряної оборони збили та подавили засобами радіоелектронної боротьби 88 зі 108 безпілотників різних типів, якими ро…

Читати