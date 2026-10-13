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Події

Кількість загиблих внаслідок вечірнього удару по житловому будинку в Харкові зросла до чотирьох

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У Харкові з-під завалів житлового 4-поверхового будинку, в який напередодні поцілила російська "Бандероль", дістали четверте тіло, загальна кількість загиблих зросла до чотирьох, повідомив міський голова Ігор Терехов.

"З-під завалів будинку у Холодногірському районі дістали четверте тіло", – написав Терехов у своєму телеграм-каналі.

Як повідомлялося, у понеділок ввечері ЗС РФ завдали масованого удару по Харкову з застосуванням "Бандеролей". Одна з них поцілила у житлову 4-поверхівку в Холодногірському районі міста. Внаслідок цього влучання загинули троє людей, ще 10 постраждали.

Джерело: https://t.me/ihor_terekhov/4783

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Редактор · Політичні новини
#харків #жертви
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