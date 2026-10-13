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Попередження про балістичні атаки може постраждати без розвідданих США – голова підкомітету з питань безпеки у кіберпросторі Федієнко

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Попередження про балістичні атаки може постраждати без розвідданих США – голова підкомітету з питань безпеки у кіберпросторі Федієнко

Голова підкомітету з питань безпеки у кіберпросторі комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Олександр Федієнко (фракція "Слуга народу") сумнівається, що США перестануть ділитися з Україною розвідувальною інформацією, але якщо це станеться, може постраждати цивільне населення.

"Не думаю, що так буде. Але якщо це станеться, то це може вплинути на попередження про балістичні атаки, бо, на жаль, через ті або інші технології, партнери засікають швидше. По всьому іншому, я думаю, що наші розвідки працюють непогано", – сказав Федієнко агентству "Інтерфакс-Україна" у вівторок.

Він наголосив, що більше даних збирається зараз в кібернетичному просторі, "а це – Британія та країни-партнери, які нам поки не зраджують".

"Це може вплинути на цивільне населення…Чи вплине це на фронт? Скоріш за все, ні", – підкреслив Федієнко.

Автори

Кореспондент · Верховна Рада
Редактор · Політичні новини
#розвідка #рада #федієнко
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