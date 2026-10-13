США та Європа опрацьовують мирний план для України та РФ із гарантіями безпеки й територіальним компромісом – ЗМІ

США та європейські країни опрацьовують мирну ініціативу щодо завершення війни РФ проти України, яка передбачає фінансування відбудови України, гарантії безпеки, економічну співпрацю з Росією та припинення вогню вздовж нинішньої лінії фронту, повідомляє The Washington Post із посиланням на американського посадовця, обізнаного з перебігом переговорів.

За інформацією видання, дипломатичні зусилля активізувалися після шестигодинної зустрічі минулої п'ятниці у Флориді, організованої американськими посланцями Джаредом Кушнером і Стівом Віткоффом. У переговорах, що відбулися в гольф-клубі Shell Bay у Голландейл-Біч, взяли участь українські посадовці та представники Великої Британії, Франції й Німеччини.

Як зазначає The Washington Post, американські переговорники намагаються сформувати комплексний пакет домовленостей, який задовольнив би післявоєнні потреби України та Росії, поклав край кровопролиттю й створив умови для територіального компромісу, що не відповідатиме воєнним цілям жодної зі сторін.

"Нам потрібно зробити проблему й рішення масштабнішими, щоб допомогти обом сторонам побачити, якою буде ситуація після війни, – а потім піти на поступки", – цитує видання американського посадовця.

Мирний план передбачає чотири основні складові. Перша – відбудова України: Світовий банк та інвестиційна компанія BlackRock планують створити механізм фінансування відновлення зруйнованих територій та економіки, а також виплат сім'ям загиблих і поранених військовослужбовців. Друга – гарантії безпеки від США та європейських країн, які, за словами американського посадовця, будуть еквівалентними статті 5 НАТО та передбачатимуть військову відповідь у разі повторного нападу Росії. Водночас РФ вестиме переговори з європейськими країнами щодо угод, які враховуватимуть її безпекові занепокоєння.

Третя складова – економічна та енергетична співпраця України, Росії та Європи, зокрема можливе будівництво трубопроводу для постачання російської нафти й газу до Європи з розподілом прибутків між Києвом і Москвою. Угода також визначатиме порядок і строки скасування санкцій проти РФ. Четверта складова передбачає припинення вогню вздовж нинішньої лінії фронту, що означатиме фактичне збереження російського контролю над окупованими територіями, зокрема частиною Донбасу. Водночас однією з перешкод для домовленості залишається невизначеність лінії контролю через постійні зміни на фронті.

За словами європейського дипломата, українські удари по російських нафтопереробних заводах впливають на економіку РФ і посилюють переговорні позиції України.

"Очевидно, що здатність українців завдавати ударів по нафтопереробних заводах впливає на російську економіку. Це посилило переговорні позиції Зеленського", – цитує видання дипломата.

Джерело: https://www.washingtonpost.com/opinions/2026/10/12/kushner-witkoff-ukraine-peace-plan-takes-shape-behind-scenes/