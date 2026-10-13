На Київщині внаслідок російської атаки загинула людина, двоє чоловіків госпіталізовані – ОВА

Одна людина загинула, ще двоє чоловіків постраждали внаслідок російської атаки на Київську область, обох госпіталізовано, повідомив очільник Київської обласної військової адміністрації (ОВА) Тимур Ткаченко в Телеграм у вівторок уранці.

"Внаслідок ворожої атаки на Київщині є загибла людина та постраждалі. У Фастівському районі одна людина загинула. Ще одна – отримала забій грудної клітки та гостру реакцію на стрес. Чоловіка госпіталізували до місцевої лікарні", – зазначив очільник Київської обладміністрації.

У Бучанському районі постраждав чоловік, який дістав вибухову травму та має підозру на контузію. Його також доправили до лікарні.

"Ворог має відповісти за кожне відібране життя та біль, який він приносить на нашу землю", – наголосив Ткаченко.

За його словами, служби продовжують працювати на місцях російських ударів і ліквідовувати наслідки атаки.

Джерело: https://t.me/tkachenkotymur/3025