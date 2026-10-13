СБУ затримала коригувальницю ворожих атак по оборонних заводах та волонтерських центрах Дніпропетровщини

Контррозвідка Служби безпеки України затримала на Дніпропетровщині мешканку Донеччини, яка наводила ракетно-дронові атаки РФ по оборонних підприємствах та громадських організаціях, що постачають спорядження для українських захисників.

"Встановлено, що завербованою виявилася мешканка Донеччини, яка у вересні 2025 року переїхала до Дніпропетровської області. До уваги рашистів жінка потрапила через своїх знайомих з тимчасово окупованої території на сході України", – йдеться в повідомленні СБУ в телеграм-каналі у вівторок.

За даними української спецслужби, після вербування фігурантка пішки або на громадському транспорті об'їжджала місцевість, щоб сфотографувати та зняти на відео об'єкти, які, на її думку, могли використовуватися для потреб фронту.

У відомстві уточнюють, що паралельно з цим зловмисниця фіксувала наслідки попередніх обстрілів регіону для подальшого "звіту" кураторам з РФ.

Під час обшуків у затриманої вилучили смартфон із доказами роботи на ворога.

Слідчі Служби безпеки повідомили агентці про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Зловмисниця перебуває під вартою без права внесення застави.

Комплексні заходи проводили співробітники Головного управління СБУ в Дніпропетровській області за процесуального керівництва обласної прокуратури.

Джерело: https://t.me/SBUkr/18805