Останні новини Пресцентр
Підписка

Рубрики

Спецтеми

Для клієнтів

Про агентство Продукти та послуги Пресцентр Вакансії Контакти
Події

Сибіга закликав посилити санкції проти РФ після удару по суднах поблизу Болгарії

2 хв читати
Додати як джерело
Сибіга закликав посилити санкції проти РФ після удару по суднах поблизу Болгарії
Фото: https://t.me/Ukraine_MFA

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга закликав міжнародних партнерів посилити санкції проти Росії та вжити рішучих заходів для захисту свободи судноплавства після удару РФ по комерційних суднах поблизу територіальних вод Болгарії, внаслідок якого постраждали громадяни України та Азербайджану.

"Останній удар Росії по комерційних суднах поблизу територіальних вод Болгарії, внаслідок якого постраждали громадяни України та Азербайджану, знову демонструє свідому зневагу Москви до життя цивільних і безпеки судноплавства в Чорному морі", – написав він у соціальній мережі X у вівторок.

Він закликав партнерів посилити тиск на РФ, розширити санкції та вжити рішучих заходів для притягнення Росії до відповідальності й захисту свободи судноплавства.

"Чорне море є життєво важливою артерією глобальної продовольчої безпеки. Росія атакує його, аби перетворити голод на зброю та тримати світ у заручниках. На це необхідно відповісти рішучими діями", – наголосив глава МЗС України.

В свою чергу прем'єр-міністр Болгарії Румен Радев повідомив, що судно Chelsea 3, яке ходить під прапором Мальти, зареєстроване в Одесі та належить українському власнику, зазнало удару трьох повітряних дронів за 18 морських миль на схід від Бяли. Сигнал лиха від судна надійшов о 01:30.

"Усіх 15 членів екіпажу (семеро громадян України та восьмеро громадян Азербайджану) було безпечно доставлено до порту Варна. П'ятеро з них отримують медичну допомогу", – інформує Радев у соціальній мережі X.

За його словами, Болгарія шукає підтримки в розслідуванні атак для встановлення походження безпілотників, а також допомоги для посилення спостереження за повітряним і морським просторами та вдосконалення спроможностей реагування. Постійних представників країни при НАТО та Європейському Союзі поінформували про інцидент. "Ми не маємо чітких і остаточних доказів, щоб покласти відповідальність на будь-яку зі сторін. Однак, як я вже зазначав, логіка підказує, що результат вигідний Російській Федерації. Тому сьогодні я викличу посла Росії на зустріч", – заявив прем'єр Болгарії.

Крім того, під час позачергового засідання Ради безпеки при Раді міністрів надійшла інформація про ще одне судно, яке зазнало удару за 17 морських миль на схід від Крапця. За словами Радева, судно затонуло, одного члена екіпажу вдалося врятувати.

Джерела: https://x.com/andrii_sybiha/status/2109892828344041943?s=46

https://x.com/rumenradevpm/status/2109890194518192562?s=46

Автори

Редактор · Політичні новини
Редактор · Політичні новини
#судна #болгарія #атака #сибіга
Додати як джерело
Читати оперативні новини в офіційному Telegram-каналі Додати «Інтерфакс-Україна» як бажане джерело в Google

ВАЖЛИВЕ

Сили оборони збили та подавили 88 зі 108 ворожих дронів, зафіксовано влучання на 17 локаціях – Повітряні сили

Сили оборони збили та подавили 88 зі 108 ворожих дронів, зафіксовано влучання на 17 локаціях – Повітряні сили

У ніч проти вівторка сили протиповітряної оборони збили та подавили засобами радіоелектронної боротьби 88 зі 108 безпілотників різних типів, якими ро…

Читати
Країни ЄС погодили відкриття 2-го та 3-го переговорних кластерів для України та Молдови – міністр Бірн

Країни ЄС погодили відкриття 2-го та 3-го переговорних кластерів для України та Молдови – міністр Бірн

Міністр з європейських справ та оборони головуючої в Ради ЄС Ірландії Томас Бірн заявив про погодження всіма державами членами Європейського союзу ві…

Читати