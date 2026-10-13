Сибіга закликав посилити санкції проти РФ після удару по суднах поблизу Болгарії

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга закликав міжнародних партнерів посилити санкції проти Росії та вжити рішучих заходів для захисту свободи судноплавства після удару РФ по комерційних суднах поблизу територіальних вод Болгарії, внаслідок якого постраждали громадяни України та Азербайджану.

"Останній удар Росії по комерційних суднах поблизу територіальних вод Болгарії, внаслідок якого постраждали громадяни України та Азербайджану, знову демонструє свідому зневагу Москви до життя цивільних і безпеки судноплавства в Чорному морі", – написав він у соціальній мережі X у вівторок.

Він закликав партнерів посилити тиск на РФ, розширити санкції та вжити рішучих заходів для притягнення Росії до відповідальності й захисту свободи судноплавства.

"Чорне море є життєво важливою артерією глобальної продовольчої безпеки. Росія атакує його, аби перетворити голод на зброю та тримати світ у заручниках. На це необхідно відповісти рішучими діями", – наголосив глава МЗС України.

В свою чергу прем'єр-міністр Болгарії Румен Радев повідомив, що судно Chelsea 3, яке ходить під прапором Мальти, зареєстроване в Одесі та належить українському власнику, зазнало удару трьох повітряних дронів за 18 морських миль на схід від Бяли. Сигнал лиха від судна надійшов о 01:30.

"Усіх 15 членів екіпажу (семеро громадян України та восьмеро громадян Азербайджану) було безпечно доставлено до порту Варна. П'ятеро з них отримують медичну допомогу", – інформує Радев у соціальній мережі X.

За його словами, Болгарія шукає підтримки в розслідуванні атак для встановлення походження безпілотників, а також допомоги для посилення спостереження за повітряним і морським просторами та вдосконалення спроможностей реагування. Постійних представників країни при НАТО та Європейському Союзі поінформували про інцидент. "Ми не маємо чітких і остаточних доказів, щоб покласти відповідальність на будь-яку зі сторін. Однак, як я вже зазначав, логіка підказує, що результат вигідний Російській Федерації. Тому сьогодні я викличу посла Росії на зустріч", – заявив прем'єр Болгарії.

Крім того, під час позачергового засідання Ради безпеки при Раді міністрів надійшла інформація про ще одне судно, яке зазнало удару за 17 морських миль на схід від Крапця. За словами Радева, судно затонуло, одного члена екіпажу вдалося врятувати.

Джерела: https://x.com/andrii_sybiha/status/2109892828344041943?s=46

https://x.com/rumenradevpm/status/2109890194518192562?s=46