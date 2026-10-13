Кабмін оновив порядок присудження ступеня доктора філософії

Кабінет міністрів України оновив порядок присудження ступеня доктора філософії, яким уточнив процедури захисту дисертацій, розгляду повідомлень про порушення академічної доброчесності та позбавлення наукового ступеня, повідомляє Міністерство освіти і науки.

"Якщо уповноважений орган закладу або Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти (НАЗЯВО) встановить академічний плагіат, фабрикацію чи фальсифікацію в дисертації доктора філософії та/або наукових публікаціях, у яких висвітлено її наукові результати, заклад, разова рада якого присудила ступінь, втратить право утворювати разові ради та присуджувати ступінь доктора філософії з відповідної спеціальності на один рік із дня набрання чинності відповідним рішенням", – йдеться в повідомленні міністерства.

Зазначається, що НАЗЯВО також проводитиме моніторинг відповідної освітньої програми.

Також оновлений порядок розмежовує два випадки: припинення дії рішення разової спеціалізованої вченої ради через порушення процедури захисту та позбавлення вже присудженого ступеня через академічний плагіат, фабрикацію чи фальсифікацію в дисертації або публікаціях, у яких висвітлено її результати.

"Повідомлення про порушення академічної доброчесності розглядатиме уповноважений орган закладу. Визначено вимоги до строків розгляду, участі заінтересованих осіб, врегулювання конфлікту інтересів та оприлюднення рішень. Рішення або бездіяльність такого органу можна буде оскаржити до Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти", – розповіли у відомстві.

Крім того, унормовано, що наукові публікації здобувача, у яких встановлено самоплагіат, не зараховуватимуть за темою дисертації, а якщо після цього кількість публікацій стане меншою за встановлений мінімум, разова рада відмовлятиме у присудженні ступеня без права повторного подання цієї дисертації до захисту.

Також уточнено вимоги до обґрунтування наукових результатів у статтях. Зокрема, в одному випуску наукового видання зараховуватимуть не більш як одну статтю здобувача.

Серед іншого, змінюється і підхід до обчислення строків атестації під час воєнного стану. Замість неврахування всього періоду воєнного стану та трьох місяців після його завершення передбачено можливість відтермінування строків для закладів вищої освіти та наукових установ не більш як на один місяць.

Крім того, уточнено порядок утворення разових спеціалізованих вчених рад, оприлюднення матеріалів та призначення захисту. Заклади розміщуватимуть на своїх вебсайтах посилання на відомості про утворені ради в інформаційній системі НАЗЯВО.

"МОН також наголошує на необхідності належного добору членів разових рад. Під час перевірки їхніх складів міністерство враховує зміст наукових публікацій голови ради, рецензентів та офіційних опонентів і їхню відповідність тематиці дослідження здобувача. Визначальним у такому оцінюванні є змістовий зв'язок публікацій із дослідженням здобувача, а не формальний збіг ключових слів", – йдеться в повідомленні.

Джерело: https://mon.gov.ua/news/uriad-onovyv-poriadok-prysudzhennia-stupenia-doktora-filosofii-prozori-pravyla-ta-vidpovidalnist-zakladiv

https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-vnesennia-zmin-do-postanovy-kabinetu-ministriv-ukrainy-vid-12-sichnia-2022-r-44-1240-071026