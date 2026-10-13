ВАКС затвердив угоду про визнання винуватості ексрадника ОП Шила у справі про заволодіння коштами "Укрзалізниці"

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) затвердив угоду про визнання винуватості колишнього радника Офісу президента України Артема Шила у справі про заволодіння коштами "Укрзалізниці", призначивши йому вісім років позбавлення волі, штраф у розмірі 204 млн грн та трирічний іспитовий строк, повідомила Transparency International Ukraine (TIU) у вівторок.

"Шилу призначено покарання у вигляді 8 років позбавлення років з позбавленням права обіймати посади, які пов'язані з виконанням організаційно-розпорядчих або адміністративно-господарських повноважень у військових формуваннях та правоохоронних органах строком на 3 роки. Також, згідно із затвердженою угодою, Артем Шило має сплатити штраф у розмірі 204 млн грн. Крім того, встановлено строк розтермінування суми штрафу на 1 рік зі сплатою щоквартально 51 млн грн", – зазначається в повідомленні.

Згідно із затвердженою угодою, Шила звільнено від відбування призначеного покарання з випробуванням строком на три роки. Водночас передбачено спеціальну конфіскацію належних йому активів, зокрема квартир площею 183,5 кв. м і 102,3 кв. м, а також коштів на суму 325,7 млн грн. Крім того, суд скасував арешт його особистого автомобіля Mercedes-Benz.

У відомстві наголошують, що це вже третя угода в межах епізоду щодо діяльності бек-офісу для заволодіння коштами "Укрзалізниці". Раніше угоди зі слідством уклали ріелтор Олександр Лісковацький та пособник – працівник СБУ Олександр Ковалюк.

Четвертий фігурант справи, співорганізатор Костянтин Мельник, також виявив бажання укласти угоду про визнання винуватості, однак наразі її не затверджено.

Як повідомлялося, в березні 2025 року САП завершила розслідування трьох епізодів корупції в "Укрзалізниці", в яких, зокрема, фігурують колишній радник ОП, ексочільник департаменту СБУ Артем Шило (керівник організованої групи) та народний депутат Віктор Бондар.

У жовтні 2025 року САП повідомила, що протягом року на рахунки УЗ та в державний бюджет від приватних компаній та фізичних осіб надійшло 215 млн грн як компенсація збитків, завданих через дії організованої групи в компанії.

Джерело: https://t.me/fightcorruptor/5646