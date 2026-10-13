Чергова атака БПЛА на торгові судна поблизу Болгарії – ЗМІ

Торгове судно Chelsea 3, яке прямувало під прапором Мальти і зареєстроване в порту Одеси, було атаковане трьома повітряними безпілотниками приблизно за 15 морських миль від міста Бяла, повідомив прем'єр-міністр Румен Радєв, інформує Болгарское национальное радио.

"Сигнал про інцидент надійшов о 01:30 год. Усіх 15 осіб екіпажу (7 громадян України та 8 – Азербайджану) евакуйовано до Варни. П'ятьом постраждалим морякам надали медичну допомогу", – йдеться у повідомленні.

Chelsea 3 виходив із турецького чорноморського порту Гіресун до румунського порту Джурджулешти, а вантаж, згідно з декларацією, призначався для Молдови. 136-метрове судно, що отримало крен, нині дрейфує без екіпажу навпроти мису Святий Атанас, повідомляє кореспондент Болгарського національного радіо у Варні Данієла Стойнева.

6 жовтня в цьому ж районі два торгові судна були вражені повітряними та морськими безпілотниками у винятковій економічній зоні Болгарії у Чорному морі, приблизно за 70 морських миль на схід від Бяли. Судно ALFA WATAN, що прямувало під прапором Того, затонуло, а його екіпаж із 12 громадян Сирії зник безвісти. Друге судно – ABLE, під прапором Палау, – зазнало пошкоджень, після чого на ньому спалахнула пожежа.

"Чергова атака на торгові судна в безпосередній близькості від територіальних вод Болгарії є абсолютно неприпустимою", – заявив прем'єр-міністр Радєв.

Просто під час екстреного засідання Ради безпеки при Раді міністрів надійшла інформація про ще одне атаковане судно. Воно затонуло приблизно за 17 морських миль на схід від с. Кропець. За попередніми даними, одного з членів екіпажу врятовано.

Про це поінформовано постійних представників Болгарії в НАТО і ЄС. "У мене буде розмова з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте", – повідомив Радєв. Він також заявив, що викличе посла Росії у Софії Елеонору Митрофанову.

Джерело: https://bnrnews.bg/radiobulgaria/post/541046/novi-dva-targovski-koraba-sa-udareni-kray-balgarskata-akvatoriya