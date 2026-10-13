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Четверо загиблих, ще 51 постраждалий внаслідок обстрілів Харківської області протягом доби

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Четверо загиблих, ще 51 постраждалий внаслідок обстрілів Харківської області протягом доби
Фото: t.me/synegubov

Протягом минулої доби ворог завдав ударів по Харкову та 16 населеним пунктам області, є загиблі і постраждалі, у тому числі діти, повідомив начальник обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

"Внаслідок обстрілів загинули четверо людей; постраждала 51 людина, серед них – четверо дітей', – написав Синєгубов у своєму телеграм-каналі.

За його словами, у Харкові загинули троє людей, ще 37 людей, сепед яких 10-річний хлопчик і 16-річна дівчина, постраждали. У Лозовій загинула 71-річна жінка, ще 7 жінок та 9-річна дівчинка зазнали гострої реакції на стрес. У Червоній Поляні Барвінківської громади зазнали гострої реакції на стрес дві (жінки 54 і 60 років) та 14-річний підліток. У Високому поранено 49-річного чоловіка, отримала гостру реакцію на стрес 71-річна жінка. У Перемозі Лозівської громади зазнала гострої реакції на стрес 38-річна жінка

Джерело: https://t.me/synegubov/26599

Автор

Редактор · Політичні новини
#жертви #харків #синєгубов #обстріли
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