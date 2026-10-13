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Сили оборони збили та подавили 88 зі 108 ворожих дронів, зафіксовано влучання на 17 локаціях – Повітряні сили

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Сили оборони збили та подавили 88 зі 108 ворожих дронів, зафіксовано влучання на 17 локаціях – Повітряні сили
Фото: https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/

У ніч проти вівторка сили протиповітряної оборони збили та подавили засобами радіоелектронної боротьби 88 зі 108 безпілотників різних типів, якими російські війська атакували Україну, повідомляють Повітряні сили ЗСУ в телеграм-каналі.

"У ніч на 13 жовтня (з 18:00 12 жовтня) противник атакував 5 балістичними ракетами Іскандер-М/С-400 із Брянської обл. рф, 9 баражуючими боєприпасами "Бандероль"/"Дань-Т" та 108 ударними БпЛА типу Shahed (74 із них – реактивні), Гербера, дронами-імітаторами типу "Пародія" із напрямків: Орел, Курськ, Приморсько-Ахтарськ – рф, ТОТ Донецьк, ТОТ АР Крим – Гвардійське", – зазначено в повідомленні.

За попередніми даними військових, станом на 08:00 протиповітряною обороною збито/подавлено 88 ворожих БпЛА типу Shahed (58 із них – реактивні), Гербера та дронів інших типів.

"Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 17 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 7 локаціях. Крім того, зафіксовано влучання баражуючих боєприпасів у місті Харків, частина із них цілей не досягла", – поінформували в командуванні.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, а також мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Станом на ранок атака триває, у повітряному просторі залишається кілька ворожих безпілотників.

 

#ппо #атака #зведення
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