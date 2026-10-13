Трамп заявив про порушення енергетичного перемир'я "з обох боків" і намір змусити Київ та Москву укласти угоду

Президент США Дональд Трамп заявив, що домовленості про енергетичне припинення вогню порушуються обома сторонами, проте висловив упевненість, що лідери України та РФ прагнуть укласти мирну угоду.

Відповідаючи на запитання журналістів перед вильотом на мітинг в Огайо, Трамп прокоментував нічні удари та зрив оголошеного ним режиму тиші. На зауваження кореспондентів про те, що Росія порушила домовленість, він зазначив: "Порушення були з обох боків".

Коментуючи заяву українського президента Володимира Зеленського про підтримку енергетичного перемир'я за відсутності дзеркальної готовності Володимира Путіна, Трамп стверджував, що ініціативу підтримують обидва лідери.

"Я вважаю, що Путін хоче укласти угоду, і ми повинні зробити так, щоб Зеленський захотів укласти угоду. Путін і Зеленський хочуть укласти угоду, але вони не знають як. Проте ми змусимо їх домовитися", – наголосив президент США.

Трамп також захистив домовленість щодо експорту російського дизельного пального, розкритиковану в Києві та американському Конгресі: "Моя дизельна угода з Росією – це насправді угода не для мене. Це угода для решти світу".

11 жовтня Трамп заявив про досягнення енергетичного припинення вогню між Україною та РФ. Водночас уже ввечері 12 жовтня та в ніч на 13 жовтня російські окупаційні війська завдали масованих ударів по Києву, Харкову та інших українських містах, атакувавши цивільну та транспортну інфраструктуру балістичними ракетами та баражуючими боєприпасами. Президент Зеленський заявляв про готовність не бити по російських енергооб'єктах лише за умови реального взаємного припинення ударів із боку Москви.