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У Дніпрі внаслідок ранкового удару постраждав чоловік, пошкоджено транспортну інфраструктуру та житлові будинки – ОВА

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У Дніпрі внаслідок ранкового удару постраждав чоловік, пошкоджено транспортну інфраструктуру та житлові будинки – ОВА
Фото: https://t.me/dnipropetrovskaODA

Російські окупаційні війська у вівторок уранці атакували Дніпро, унаслідок чого травмовано місцевого жителя, зафіксовано пошкодження транспортного об'єкта та житлового сектору, повідомив начальник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа.

"64-річний чоловік дістав поранень через атаку росіян на Дніпро. Медики надали йому усю необхідну допомогу. Від госпіталізації він відмовився", – написав очільник ОВА в телеграм-каналі.

За його даними, через ворожі удари по місту пошкоджено об'єкт транспортної інфраструктури, багатоповерхові житлові будинки та автомобілі. На місцях влучань працюють профільні служби, масштаби руйнувань уточнюються.

Джерело: https://t.me/dnipropetrovskaODA/32584

#дніпро #наслідки #обстріл
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