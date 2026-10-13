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У Харкові під завалами зруйнованого будинку знайдено трьох загиблих – Терехов

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У Харкові під завалами зруйнованого будинку знайдено трьох загиблих – Терехов
Фото: https://t.me/dsns_telegram

На місці частково зруйнованого житлового будинку в Холодногірському районі Харкова під завалами виявлено тіла трьох загиблих, повідомив міський голова Ігор Терехов у вівторок уранці.

"Під завалами будинку у Холодногірському районі знайдено тіла трьох людей", – написав він у телеграм-каналі.

За даними міської влади, унаслідок масованого ворожого удару по місту постраждали 11 людей (зокрема госпіталізовано співробітника Служби порятунку), ще трьох осіб вдалося врятувати.

Як повідомлялося, ввечері 12 жовтня російські війська завдали серії ударів по цивільній інфраструктурі Холодногірського та Шевченківського районів Харкова баражуючими боєприпасами "Бандероль". Унаслідок прямого влучання в чотириповерховий житловий будинок було повністю зруйновано під'їзд.

 

#харків #загиблі #атака
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