Останні новини Пресцентр
Підписка

Рубрики

Спецтеми

Для клієнтів

Про агентство Продукти та послуги Пресцентр Вакансії Контакти
Події

Окупанти за добу втратили 1390 осіб, 51 артсистему та майже 1,9 тис. БПЛА – Генштаб

1 хв читати
Додати як джерело
Окупанти за добу втратили 1390 осіб, 51 артсистему та майже 1,9 тис. БПЛА – Генштаб
Фото: Генштаб ЗСУ

Сили оборони України за минулу добу ліквідували 1390 окупантів, знищили 51 артилерійську систему, два танки, сім бронемашин, 1889 БПЛА оперативно-тактичного рівня, а також 367 одиниць автомобільної та спецтехніки, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ у вівторок уранці.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 13.10.2026 склали особового складу – близько 1 555 700 (+1 390) осіб, танків – 12 412 (+2) од., бойових броньованих машин – 25 534 (+7) од., артилерійських систем – 51 141 (+51) од., РСЗВ – 2 211 (+2) од., засоби ППО – 1 704 (+1) од., літаків – 443 (+0) од., гелікоптерів – 356 (+0) од., наземні робототехнічні комплекси – 2 942 (+15) од., БПЛА оперативно-тактичного рівня – 561 762 (+1 889) од., крилаті ракети – 5 126 (+0) од., кораблі / катери – 35 (+0) од., підводні човни – 2 (+0) од., автомобільна техніка та автоцистерни – 162 418 (+362) од., спеціальна техніка – 4 823 (+5) од.", – йдеться в повідомленні.

Дані уточнюються.

 

#генштаб #втрати #рф
Додати як джерело
Читати оперативні новини в офіційному Telegram-каналі Додати «Інтерфакс-Україна» як бажане джерело в Google

ВАЖЛИВЕ

Сили оборони збили та подавили 88 зі 108 ворожих дронів, зафіксовано влучання на 17 локаціях – Повітряні сили

Сили оборони збили та подавили 88 зі 108 ворожих дронів, зафіксовано влучання на 17 локаціях – Повітряні сили

У ніч проти вівторка сили протиповітряної оборони збили та подавили засобами радіоелектронної боротьби 88 зі 108 безпілотників різних типів, якими ро…

Читати
Країни ЄС погодили відкриття 2-го та 3-го переговорних кластерів для України та Молдови – міністр Бірн

Країни ЄС погодили відкриття 2-го та 3-го переговорних кластерів для України та Молдови – міністр Бірн

Міністр з європейських справ та оборони головуючої в Ради ЄС Ірландії Томас Бірн заявив про погодження всіма державами членами Європейського союзу ві…

Читати