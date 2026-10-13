Окупанти за добу втратили 1390 осіб, 51 артсистему та майже 1,9 тис. БПЛА – Генштаб

Сили оборони України за минулу добу ліквідували 1390 окупантів, знищили 51 артилерійську систему, два танки, сім бронемашин, 1889 БПЛА оперативно-тактичного рівня, а також 367 одиниць автомобільної та спецтехніки, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ у вівторок уранці.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 13.10.2026 склали особового складу – близько 1 555 700 (+1 390) осіб, танків – 12 412 (+2) од., бойових броньованих машин – 25 534 (+7) од., артилерійських систем – 51 141 (+51) од., РСЗВ – 2 211 (+2) од., засоби ППО – 1 704 (+1) од., літаків – 443 (+0) од., гелікоптерів – 356 (+0) од., наземні робототехнічні комплекси – 2 942 (+15) од., БПЛА оперативно-тактичного рівня – 561 762 (+1 889) од., крилаті ракети – 5 126 (+0) од., кораблі / катери – 35 (+0) од., підводні човни – 2 (+0) од., автомобільна техніка та автоцистерни – 162 418 (+362) од., спеціальна техніка – 4 823 (+5) од.", – йдеться в повідомленні.

Дані уточнюються.