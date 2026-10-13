13 жовтня: Яке сьогодні свято, все про цей день

13 жовтня в Україні відзначають Міжнародний день зменшення ризику природних катастроф, Всесвітній день біометрії, Міжнародний день скептиків, Міжнародний день простої мови, Міжнародний день невдах, Всесвітній день боротьби з тромбозом.

Православна церква вшановує пам'ять мучеників Карпа, Папіли й Агатоніки.

День 1694 Російська агресія - Day 1694 Russian aggression

Міжнародний день зменшення ризику природних катастроф

Щорічно відзначається 13 жовтня. Цього Дня ООН закликає людей ділитися накопиченими знаннями у сфері зниження небезпеки лих.

Вперше його було відзначено згідно з резолюцією Генасамблеї ООН № 44/236 від 22 грудня 1989 року, як Міжнародний день зі зменшення небезпеки стихійних лих, у межах Міжнародного десятиліття зі зменшення небезпеки стихійних лих - 1990-1999.

У 1999 році Генеральна Асамблея ООН ухвалила рішення продовжувати щорічно відзначати цю дату як Міжнародний день зі зменшення небезпеки стихійних лих у другу середу жовтня як один з інструментів, що сприяють формуванню глобальної культури зменшення небезпеки стихійних лих, включно із запобіганням стихійним лихам, пом'якшенням їхніх наслідків і забезпеченням готовності до них.

Тиждень наук про Землю

Тиждень наук про Землю - це щорічна подія, яка наголошує важливість розуміння та управління нашою планетою. Цей захід є освітньою ініціативою, яка має на меті привернути громадськість до величезного світу наук про Землю.

Всесвітній день біометрії

Подія, спрямована на просування і підтримку розвитку біометричних технологій та їх застосування в інноваційних технологіях штучного інтелекту і кібербезпеки.

Міжнародний день скептиків

Міжнародний день скептиків, що відзначається 13 жовтня, присвячений тим, хто вважає за краще ставити під сумнів, а не просто вірити. Це день, який відзначає відкритість людей, які вирішили заглибитися у факти і вибірково ставляться до своїх переконань.

Міжнародний день простої мови

Міжнародний день простої мови відзначається 13 жовтня.

Він присвячений ідеї, що інформація має бути зрозумілою і доступною для всіх. Проста мова допомагає людям легше сприймати важливі повідомлення, особливо тим, хто відчуває труднощі з читанням або розумінням складних текстів.

Суть дня в тому, щоб заохотити використання простих і зрозумілих виразів у всіх сферах життя - від урядових документів до медичних інструкцій. Це день, коли важливо нагадати собі та іншим про те, як корисно і необхідно використовувати зрозумілу мову для більшої інклюзивності.

Міжнародний день невдах

Цей день нагадує нам, що невдачі є нормальною частиною життя, і вони можуть бути джерелом важливих уроків і досвіду.

Він спрямований на підтримку толерантності до помилок і невдач, а також на підвищення обізнаності про те, що кожна невдача може бути кроком до успіху.

Всесвітній день боротьби з тромбозом

Всесвітній день боротьби з тромбозом відзначають 13 жовтня. Його мета - звернути увагу на небезпеку тромбозу, заохочувати людей відвідувати лікарів і не займатися самолікуванням.

Тромбоз - це утворення тромбів у крові, що може призвести до серйозних ускладнень, таких як інсульт або інфаркт.

Народилися в цей день:

130 років від дня народження Наталії Юхимівни Вовк (1896-1970), української килимарниці, майстрині художнього ткацтва;

100 років від дня народження Рея Брауна (1926-2002), американського джазового музиканта;

80 років від дня народження Івана Івановича Шулика (1946-2021), українського художника театру, громадсько-політичного діяча, одного з організаторів Народного руху України за перебудову на Січеславщині;

75 років від дня народження Леоніда Ізраїльовича Мілявського (1951), українського перекладача, педагога, учасника правозахисного руху, співредактора першої легальної незалежної газети "Голос відродження" та співзасновника першої незалежної інформаційної агенції "Республіка" (УНІАР);

70 років від дня народження Мирослава Ярославовича Лазарука (1956), українського письменника, публіциста, есеїста.

Ще цього дня:

1927 - За ініціативи Міжнародної організації праці засновано Міжнародну асоціацію соціального забезпечення;

1948 - Завершено будівництво газопроводу Дашава-Київ;

1987 - У Перській затоці американський флот уперше у світі використав дельфінів у військових цілях;

1992 - На посаді прем'єр-міністра України затверджено Леоніда Кучму;

1996 - У Криму створено Південноукраїнський економічний союз.

Церковне свято

У православному календарі день пам'яті святих мучеників Карпа, Папіли та Агатоніки.

Карп був єпископом у Смирні (сучасний Ізмір, Туреччина), активно проповідував християнство, за що його заарештували і піддали тортурам. Вважається, що його мученицька смерть сталася близько III-IV століття.

Папіла був дияконом або священиком, який супроводжував Карпа. Його також заарештували і змусили зректися віри, але він залишився вірним Христу.

Агатоніка – за переказами була дружиною Карпа, яка також постраждала за свою віру. Відомо, що вона допомагала іншим християнам і підтримувала їх у важкі часи.

Раніше ми вже розповідали, яке сьогодні церковне свято

Іменини:

Антон, Микита, Микола, Яків, Злата.

З прикмет цього дня:

Прогримів грім - до теплої безсніжної зими; якщо лебеді вже полетіли на зимівлю, то осінь буде короткою; риба вистрибує з води - до потепління; якщо вночі за хмарами не видно місяця, то погода зіпсується.

Наші предки в цю дату прибирали на зиму вулики і продавали продукти бджільництва на осінніх ярмарках. Для міцного імунітету варто з'їсти трохи натурального меду або бджолиних сот.

Також у віруваннях у свято сьогодні наказано купатися в лазні або гарячих джерелах, а також умиватися святою водою - водні процедури будуть подвійно корисними.

Вас також можуть зацікавити новини: Хмарна погода з проясненнями, місцями дощі прогнозуються в Україні 13 жовтня