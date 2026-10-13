США знову закликали Київ припинити удари по російських НПЗ для переговорів з Москвою – ЗМІ

Спецпосланці президента США Дональда Трампа повідомили українським високопосадовцям, що дозвіл на експорт російського дизельного палива має на меті повернути Кремль за стіл перемовин і "пом'якшити" переговорну позицію Москви, передає агентство Reuters із посиланням на обізнані джерела.

За даними співрозмовників, під час зустрічі в Маямі за участю спецпосланця США з питань Близького Сходу Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера американська сторона заявила, що Володимир Путін наразі не готовий до завершення війни, а нещодавно оголошена угода покликана продемонструвати готовність Вашингтона до діалогу та розблокувати тристоронні перемовини.

Угода, яка передбачає постачання понад 2,25 млн барелів російського пального на ринки США та світу, викликала критику в американському Конгресі через побоювання надання Москві додаткових ресурсів для війни. Водночас Трамп публічно підтримав домовленість, заявивши про прагнення збити внутрішні ціни на енергоносії перед проміжними виборами.

Джерела агентства зазначили, що під час переговорів американські представники знову висловили наполегливе прохання до Києва зупинити удари по російських нафтопереробних заводах (НПЗ), розраховуючи використати це для тиску на РФ. Водночас співрозмовники підкреслили, що емісари США не висували прямої загрози щодо припинення військової чи розвідувальної допомоги Україні в разі продовження таких атак.

Українська делегація поставилася до підходу США скептично, розцінюючи його як спробу замирення агресора діловими поступками, та завершила зустріч без підписання офіційних домовленостей. Проте Київ підтвердив готовність погодитися на взаємне енергетичне припинення вогню, якщо його реально дотримуватиметься Росія.

Раніше в неділю президент України Володимир Зеленський привітав заяву президента США Дональда Трампа про домовленість щодо енергетичного припинення вогню, наголосивши, що Київ готовий утриматися від ударів по російській енергетичній інфраструктурі, якщо аналогічних зобов'язань дотримуватиметься Росія, а українські військові вже отримали відповідні накази. Проте вже наступного дня війська РФ завдали чергових ударів по українських енергетичних об'єктах.

Джерело: https://www.reuters.com/business/energy/us-hopes-diesel-deal-can-soften-moscow-peace-talks-sources-say-2026-10-12/