Україна готова до різних форматів припинення вогню, але потрібен руйнівний тиск ЄС на Москву – Сибіга

Україна відкрита до різних варіантів перемир'я, проте для примусу Москви до миру необхідний безкомпромісний європейський тиск, заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга під час участі в засіданні Ради ЄС із закордонних справ у Люксембурзі у соцмережі Х в понеділок.

"Коли йдеться про зусилля заради миру, Україна готова до різних типів припинення вогню. Енергетика. Продовольча безпека. Повне припинення вогню. Питання в тому, як змусити Москву погодитися. Для цього нам потрібен рішучий тиск. Україна знає, де тиснути, але нам потрібно, щоб ЄС був готовий це зробити", – наголосив глава МЗС.

Сибіга закликав партнерів застосувати проти РФ не напівзаходи, а "руйнівний тиск", включно з повним використанням знерухомлених активів держави-агресора, торговельними й транзитними ембарго, морськими заборонами, максимальними візовими обмеженнями для громадян Росії, а також забороною на в'їзд для російських комбатантів та їхніх родичів.

Глава зовнішньополітичного відомства привітав ухвалення Радою ЄС найбільшого пакета санкцій проти РФ, додаткові фінансові внески держав-членів у захист України та згоду на відкриття наступних двох переговорних кластерів щодо вступу України до Європейського Союзу.

Сибіга зазначив, що прибув до Люксембурга безпосередньо з Дніпра та Прилук Чернігівської області, де напередодні відвідав місця жорстоких ударів РФ і зустрівся з українськими військовими. За його словами, він ознайомив європейських колег із поточною обстановкою на фронті, планами супротивника та передав конкретний перелік потреб сил оборони для протидії російському повітряному терору.

Крім того, український міністр закликав посилити ізоляцію Росії у сфері міжнародного спорту та культури, виклав позицію Києва щодо реформ розширення ЄС та обговорив із дипломатами способи подолання дефіциту у фінансуванні оборонних потреб.

Джерело: https://x.com/andrii_sybiha/status/2109704832810471771?s=20