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Події

У Харкові через ворожу атаку постраждали 11 людей, зруйновано під'їзд чотириповерхівки – ДСНС

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Унаслідок масованого ворожого удару по Харкову ввечері 12 жовтня постраждали 11 людей, зокрема рятувальник, трьох осіб вдалося врятувати, повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.

"Під ударом опинилися житлові квартали та об'єкти цивільної інфраструктури в Холодногірському та Шевченківському районах міста. Одна з ракет влучила в чотириповерховий житловий будинок, унаслідок чого повністю зруйновано під'їзд. Під завалами можуть перебувати люди", – ідеться в повідомленні відомства.

У ДСНС зазначили, що під час ліквідації наслідків удару постраждав рятувальник, його госпіталізовано. На інших локаціях також зафіксовано пожежі та руйнування; гасіння вогню й аварійно-рятувальні роботи тривають.

Джерело: https://t.me/dsns_telegram/77441

#харків #наслідки #дснс #атака
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