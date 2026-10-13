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Події

Десятеро людей постраждали в Харкові внаслідок масованої атаки

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У понеділок ввечері ЗС РФ завдали масованого удару по Харкову, застосувавши, за попередніми даними, 9 малогабаритних крилатих ракет S-8000 "Бандероль", загалом постраждали 10 людей.

"Найбільших руйнувань зазнав п'ятиповерховий житловий будинок у Холодногірському районі міста. Внаслідок удару постраждали восьмеро людей, серед них – співробітник ДСНС... Також у Холодногірському районі внаслідок влучання на території приватного домоволодіння двоє людей зазнали гострої реакції на стрес", – повідомляє пресслужба Харківської облпрокуратури.

Окрім того, у Шевченківському районі Харкова пошкоджено багатоквартирні житлові будинки, автомобілі, магазини та приміщення банку.

На місцях влучань працюють усі профільні служби. Інформація щодо наслідків атаки уточнюється.

Розпочато досудові розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів (ч. 1 ст. 438 КК України).

Джерело: https://t.me/prokuratura_kharkiv/30967

#харків #постраждалі #атака
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