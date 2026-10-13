Затримання українських журналістів у Відні не було пов'язане з їхньою роботою – ЗМІ

Прокуратура Відня заявила в понеділок, що затримання журналіста "Української правди" Михайла Ткача та оператора Ярослава Бондаренка минулого тижня не було пов'язане з їхньою професійною діяльністю, а сталося через спостереження за тією ж локацією, де фіксували двох інших фігурантів справи про шпигунство, передає агентство Reuters.

Згідно із заявою відомства, ордер на арешт було видано в межах розслідування щодо двох інших громадян України, яких затримали за підозрою у шпигунстві на початку минулого тижня. Свідки повідомили слідчим, що бачили третього чоловіка (як з'ясувалося пізніше – Ткача), який вів спостереження за тим самим об'єктом в аналогічний період і схожим способом.

Це викликало в австрійських правоохоронців припущення про дію спільної групи. Оператор Бондаренко під час затримання перебував в одному автомобілі з журналістом, після чого обох затримали.

"На момент арештів не було відомо, що підозрюваними є український журналіст-розслідувач та оператор. Арешти жодним чином не пов'язані з професійною діяльністю двох чоловіків", – наголосили у віденській прокуратурі.

Згодом обох українських медійників звільнили без висунення обвинувачень. Під час дій поліції Бондаренко дістав травми осколками скла автомобіля. Журналісти та редакція видання висловили обурення діями австрійської влади, зазначивши про надмірність застосування сили замість виклику до слідчих органів.

Як повідомлялося, керівника відділу розслідувань "Української правди" Михайла Ткача та оператора Ярослава Бондаренка затримали у Відні в четвер, 8 жовтня, під час виконання журналістського завдання. МЗС України та українське посольство у Відні оперативно залучилися до врегулювання ситуації, вимагаючи від австрійської сторони офіційних роз'яснень щодо інциденту. У п'ятницю Ткача відпустили з-під варти, пізніше після медичної допомоги та слідчих дій було звільнено і його колегу.

Джерело: https://www.reuters.com/world/austria-says-ukrainian-journalists-arrest-suspicion-spying-was-unrelated-his-job-2026-10-12/