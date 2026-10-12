У Харкові зафіксовано 9 влучань "Бандеролей", постраждали щонайменше 8 людей – Терехов

Російські окупаційні війська в понеділок увечері здійснили масовану атаку на Харків із застосуванням реактивних боєприпасів "Бандероль", зафіксовано дев'ять влучань у двох районах міста, попередньо відомо про вісьмох постраждалих, повідомив міський голова Ігор Терехов у коментарі Новини.LIVE.

"Загалом у Харкові зафіксовано 9 влучань "Бандеролями" по двох районах міста. Попередня кількість постраждалих унаслідок вечірніх атак по місту – 8 людей. Але наразі це не остаточна кількість", – повідомив мер.

Унаслідок ворожих ударів руйнувань зазнала цивільна та житлова інфраструктура в Холодногірському та Шевченківському районах міста, зокрема пошкоджено приватні оселі, спалахнули пожежі, зафіксовано руйнування в багатоквартирному будинку з обвалом під'їзду. Серед потерпілих є важкопоранені, зокрема 19-річний юнак із важкими опіками.

На місцях прильотів тривають пошуково-рятувальні операції та розбір завалів, екстрені служби продовжують уточнювати наслідки атаки.

Джерело: https://t.me/novynylive/216366