У Деснянському районі Києва ракета поцілила в 4-поверхову складську будівлю – Кличко

Унаслідок чергового ракетного удару російських окупаційних військ по столиці зафіксовано влучання в чотириповерхову будівлю складу в Деснянському районі, повідомив Київський міський голова Віталій Кличко в понеділок увечері.

"У Деснянському районі влучання ракети в 4-поверхову складську будівлю. Екстрені служби прямують на місце", – написав Кличко в телеграм-каналі.

Цього ж вечора також було зафіксовано влучання ракети в об'єкт транспортної інфраструктури в Дніпровському районі Києва.

Джерело: https://t.me/vitaliy_klitschko/7847