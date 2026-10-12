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У Деснянському районі Києва ракета поцілила в 4-поверхову складську будівлю – Кличко

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Унаслідок чергового ракетного удару російських окупаційних військ по столиці зафіксовано влучання в чотириповерхову будівлю складу в Деснянському районі, повідомив Київський міський голова Віталій Кличко в понеділок увечері.

"У Деснянському районі влучання ракети в 4-поверхову складську будівлю. Екстрені служби прямують на місце", – написав Кличко в телеграм-каналі.

Цього ж вечора також було зафіксовано влучання ракети в об'єкт транспортної інфраструктури в Дніпровському районі Києва.

Джерело: https://t.me/vitaliy_klitschko/7847

#київ #наслідки #атака
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