У Харкові кількість постраждалих у Холодногірському районі зросла щонайменше до п'ятьох людей – влада

Унаслідок ворожих ударів по Харкову в понеділок увечері постраждали щонайменше п'ятеро цивільних мешканців, повідомляють представники обласної та міської влади.

За даними начальника Харківської ОВА Олега Синєгубова, у Холодногірському районі відомо про п'ятьох поранених.

Водночас міський голова Ігор Терехов інформував про трьох постраждалих у Холодногірському районі. Згодом стало відомо про влучання у житлову багатоповерхівку в цьому ж районі, де частково обвалився під'їзд; під завалами можуть перебувати люди, рятувальні роботи тривають.

Крім того, мер повідомив про чергову атаку російських військ на місто.

"Останній удар – по Шевченківському району, місці щільної житлової забудови", – написав Терехов у телеграм-каналі.

Інформація щодо руйнувань та можливих потерпілих у Шевченківському районі наразі встановлюється екстреними службами.

Джерела:

https://t.me/ihor_terekhov/4776

https://t.me/synegubov/26582