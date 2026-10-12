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Події

У Дніпровському районі Києва ракета поцілила в об'єкт транспортної інфраструктури, ворог міг застосувати С-400

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Російські війська завдали ракетного удару по Києву, внаслідок чого зафіксовано влучання в об'єкт транспортної інфраструктури в Дніпровському районі столиці, повідомив Київський міський голова Віталій Кличко в понеділок увечері.

"У Дніпровському районі влучання ракети в об'єкт транспортної інфраструктури. Екстрені служби прямують на місце", – написав Кличко в телеграм-каналі.

За попередніми повідомленнями профільних моніторингових пабліків, російські війська могли випустити по столиці від 6 до 8 зенітних керованих ракет комплексу С-400 по балістичній траєкторії. Моніторингові канали також зазначають, що попередня інформація про момент запуску була відсутня, через що сигнал повітряної тривоги в столиці пролунав майже одночасно з першими вибухами.

Інформація щодо масштабів пошкоджень та наявності постраждалих наразі встановлюється офіційними службами.

Джерела:

https://t.me/vitaliy_klitschko/7846

https://t.me/monitoringwar/28846

#київ #наслідки #атака
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