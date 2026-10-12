Внаслідок атаки по Харкову відомо про п'ятеро постраждалих – ОДА

Щонайменше 5 людей постраждали внаслідок російського удару по Холодногірському Харкова, повідомив начальник обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

"П'ятеро людей постраждали внаслідок ворожого "прильоту" по Холодногірському району. Медики надають всю необхідну допомогу", – написав Синєгубов у своєму телеграм-каналі.

Як повідомлялося раніше, ввечері Збройні сили РФ завдали серію ударів по Холодногірському району Харкова. Внаслідок влучання у приватний будинок двоє людей зазнали гострої реакції на стрес. Окрім того, зафіксовано влучання у житлову багатоповерхівку. Внаслідок удару "склався" один з під'їздів, під завалами можуть перебувати люди.

Джерело: https://t.me/synegubov/26579